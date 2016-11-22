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BBC Türkçe

Fransa: Katarlı turistlere otoyolda 5 milyon euroluk soygun tuzağı

Paris'te otoyoldaki zengin turistleri hedef alan hırsızlar, durdurdukları Katarlı iki kadın ve şoförlerinin bulunduğu araçtan 5 milyon euro değerinde eşya çaldı.

22 Kasım 2016 19:29

Fransa'nın başkenti Paris'te zengin turistleri hedef alan maskeli hırsızlar, Katarlı iki kızkardeşi ve şoförlerinin bulunduğu otomobili durdurarak araçtan 5 milyon euro değerindeki özel eşyaları çaldı.

Maskeli şüpheliler, Paris'in Le Bourget havaalanından ayrılan iki Katarlı kadını taşıyan Bentley model aracı sıkıştırarak yoldan çıkmaya zorladı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan kentteki polis kaynakları, araca yaklaşarak kız kardeşlerin yüzlerine biber gazı sıkan şüphelilerin "mücevher, kıyafet ve bavullar dahil araçtaki her şeyi aldıklarını" söyledi.

Olayın meydana geldiği otoyol, bu gibi hırsızlık vakalarına çok da yabancı değil.

Otoyolun bu kısmı, zengin turistleri soymak için bekleyen hırsızların yoğun faaliyet gösterdiği bir bölge.

Geçen yıl başka bir olayda üç hırsız, Koreli bir sanat koleksiyoncusundan 4 milyon değerinde mücevherlerini çalmıştı.

2 yıl önce de Suudi Arabistanlı bir prens, konvoyu eşliğinde le Bourget havaalanına giderken soyulmuştu.

Konvoya saldıran ve ağır silahlar taşıyan hırsızlar, prensin 250 bin euro değerindeki değerli eşyalarını almışlardı.

Güvenlik kaygılarını dikkate alan Fransız hükümeti ise, geçen ay turizm sektörü için ek finansman sağlayacaklarını duyurarak, başkentte hırsızlık olaylarının yoğunlukta olduğu belli bölgelere daha fazla güvenlik kamerası koyulacağı sözü verdi.

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