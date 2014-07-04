‘Fransa Joachim Löw’ün riskli stratejisini sömürebilir’

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadeleleri bugün oynanacak iki maçla başlıyor. Almaya ve Fransa bu akşam TSİ 19:00’da Brezilya’nın Maracada stadında yarı final vizesi alabilmek için karşı karşıya gelecek.

İngiliz Independent gazetesinde Jack Pitt Brooke imzalı makaleye göre, Fransa, Almanya teknik direktörü Joachim Löw’ün riskli oyun anlayışını sömürebilirse mücadelede avantaj sağlayabilir.

İki Avrupa temsilcisinin daha önce Dünya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdiğine dikkat çeken yazar, Almanya’nın turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 maçta 9 gol atarak kendisinden beklendiği gibi atak bir futbol felsefesini sahaya yansıttığı görüşünde.

Çeyrek final vizesi almış olmasına rağmen Almanya’nın beklendiği kadar iyi bir performans sergileyemediğini iddia eden Jack Pitt Brooke’a göre bunun başlıca nedeni Alman çalıştırıcı Joachim Löw’ün takıma empoze ettiği yeni dizayn.

Almanya’nın 2010 yılında gerçekleşen bir önceki Dünya Kupası’na oranla daha iddialı, oyun kontrolünü elinde bulunduran ve saldırgan bir futbol anlayışını sahaya yansıttığına dikkat çeken Brooke’a göre, takımın en büyük problemi savunma hattı. Takımın defans dörtlüsünün geriye yeterince hızlı dönemediğini iddia eden yazar, bunun Alman ekibi için bu akşam tehdit oluşturabileceği görüşünde.

Alman savunma hattının bu yavaşlığının 2. Turda Cezayir’e karşı oynadığı mücadelede de takımı zor duruma soktuğuna dikkat çeken yazar, Alman kaleci Manuel Neuer sayesinde Almanya'nın maçı 2-1 kazanabildiği görüşünde.

Alman file bekçisi Neuer’in performansının kayda değer olduğunu belirten yazar, defansın yavaşlığını görmezden gelip savunmada sadece kalecinin performansına güvenmenin riskli bir strateji olduğu görüşünde.

Brooke’a göre, Cezayir maçında kırılgan bir profil çizen savunma, grup maçlarında oynanan Gana mücadelesinde Almanya’nın 2 golü kalesinde görmesindeki baş aktör. Fransa’nın Gana ve Cezayir’den daha iyi bir takım olduğuna dikkat çeken yazar, bu akşam oynanacak çeyrek final maçında Almanya’nın savunma zaaflarının Fransa tarafından daha iyi değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Fransa’nın rakiplerin hatalarını değerlendirmekte iyi olduğunu 5-2 kazandığı İsviçre maçında kanıtladığını söyleyen yazar, Fransız golcü Karim Benzema’nın Alman temsilcisinin başını ağrıtabileceği görüşünde. Fransız orta saha oyuncuları Paul Pogba ve Blaise Matuidi’nin süratli futbolcular olduğuna dikkat çeken yazara göre, Alman defansı bu oyunculara karşı zorlanabilir.

“Almanya için mücadele eden Toni Kross ve Bastian Schweinsteiger’in defansif yönleri çokta iyi değil ve bu iki oyuncu hızlı Fransız futbolcuları durdurmakta zorluk çekebilir” diyen yazara göre, Almaya’nın bir önceki Dünya Kupasında İngiltere’yi 4-1 ve Arjantin’i 4-0’lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda farklı kazanmasının sırrı defansını sağlam tutup kontra ataklarla gol bulması.

Independent’ta yayımlanan makale için tıklayın