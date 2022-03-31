Fransa istihbaratının başı, Rusya'nın işgalini öngöremediği için görevden alınıyor

T24 Dış Haberler

Fransa istihbaratının başındaki General Eric Vidaud'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını öngöremediği için görevden alınacağı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, görevi 7 ay önce devralan Vidaud 'yetersiz brifingler vermek' ve 'çeşitli konularda uzmanlık sahibi olmamakla' da suçlandı.

ABD, şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırcağını tahmin ederken, Fransız istihbaratı bunun 'olası gözükmediğini' ifade etmişti. Fransa Genelkurmay Başkanı'nın bu durumdan Vidaud'u sorumlu tuttuğu belirtildi.

AFP'ye konuşan bir askeri kaynak, Vidaud'u savunarak; ''Onun işi önceden planlamak değil, operasyonlar hakkında askeri istihbarat toplamaktır'' dedi. Kaynak, Vidaud'un 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için gerekçeleri olduğunu öngörerek' haklı çıktığını iddia etti.