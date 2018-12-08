Fransa İstanbul Başkonsolosu: Protesto etmek tarihimizin bir parçasıdır

T24

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, ülkesinde haftalardır devam eden Sarı Yelekler protestolarıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Buchwalter, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda bugün 4. kez gerçekleştirilen protestolarla ilgili olarak, “Bugün Paris'te ve tüm Fransa'da gösteriler oluyor ve olacaktir. Protesto etmek tarihimizin bir parçasıdır ve barışçıl bir şekilde yapılıyorsa temel demokratik bir haktır” ifadelerini kullandı.

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘sarı yelek' (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 4 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, cuma gecesi yaptığı açıklamada radikal güçlerin protesto hareketini kullanarak hükümeti devirme girişiminde bulunabileceklerini iddia etmiş ve "Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz" demişti.