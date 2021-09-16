Fransa, IŞİD'in Sahel liderini öldürdüğünü açıkladı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ordusunun IŞİD liderlerinden Adnan Ebu Velid el Sahravi'yi Büyük Sahra'da öldürdüğünü ifade etti.



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Çarşamba akşamı yaptığı konuşma ile IŞİD liderinin öldürüldüğünü duyuran Macron, ''Bu akşam, Sahel'de Fransa için hayatlarını kaybeden kahramanları anıyoruz. Fedakarlıkları boşuna olmadı. Afrika, Avrupa ve Amerika'daki partnerlerimiz bu mücadelede varlığımızı sürdüreceğiz'' dedi.

Fransa, Sahel'deki operasyon beklenenleri vermediği gerekçesiyle bölgedeki askeri varlığını azaltmaya başlamıştı.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada Sahravi'nin Nijer'de ABD askerlerine yapılan saldırıdan sorumlu olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca radikal İslamcı terör örgütü liderinin 6 Fransız yardım çalışanı ve bir Nijeryalı şöförün öldürülmesi için bizzat emir verdiğini ifade etti.