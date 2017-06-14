Fransa, İngiltere'yi 10 kişiyle geçti

Fransa’nın Saint-Denis şehrinde Stade de France stadında dün oynanan hazırlık maçında Fransa, 46. dakikasında 10 kişi kaldığı maçta İngiltere’yi 3-2 mağlup etti.

Gol perdesi 9. Dakikada Harry Kane ile açıldı. Ryan Bertrand’ın altı pas içine sert kestiği topta iyi pozisyon alan Harry Kane topu ağlara gönderdi: 0-1.

Ev sahibinin cevabı çok geçmeden 22. dakikada Barcelonalı stoper Samuel Umtiti ile geldi. Olivier Gioud’un sert kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Umtiti, maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Maviler, ikinci golü de kaleciden seken topta buldu. Güzel bir dribblingle içeri giren Ousmane Dembele’nin kaleciden dönen şutunu Monacolu Djibril Sidibe tamamlayarak takımını öne geçirdi: 2-1.

İkinci yarı henüz başlamıştı ki; dakikalar 46’yı gösterirken ceza sahasına kat eden Delle Ali’nin dengesini bozan Raphael Varane kırmızı kart görerek penaltıya sebep oldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen İngiltere’nin maçtaki ilk golünün sahibi Harry Kane topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

Maçta ikinci yarının neredeyse tamamını 10 kişiyle oynayan ev sahibi, keyif verici bir organizasyon sonunda gelen gol ile tekrar öne geçti. Paul Pogba’nın pasında topu iyi kontrol eden Mbappe, Dortmund’un 20 yaşındaki yıldızı Ousmane Dembele ile oynadı. İyi bir açıya sahip olan genç oyuncu, düzgün bir vuruşla takımına galibiyeti getirerek skoru tayin etti: 3-2.