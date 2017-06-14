T24 LogoT24 Logo
Spor

Fransa, İngiltere'yi 10 kişiyle geçti

İkinci yarının ilk dakikasında 10 kişi kalan Fransa, bol gollü maçta gülen taraf oldu

14 Haziran 2017 13:47

Fransa’nın Saint-Denis şehrinde Stade de France stadında dün oynanan hazırlık maçında Fransa, 46. dakikasında 10 kişi kaldığı maçta İngiltere’yi 3-2 mağlup etti.

Gol perdesi 9. Dakikada Harry Kane ile açıldı. Ryan Bertrand’ın altı pas içine sert kestiği topta iyi pozisyon alan Harry Kane topu ağlara gönderdi: 0-1.

Ev sahibinin cevabı çok geçmeden 22. dakikada Barcelonalı stoper Samuel Umtiti ile geldi. Olivier Gioud’un sert kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Umtiti, maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Maviler, ikinci golü de kaleciden seken topta buldu. Güzel bir dribblingle içeri giren Ousmane Dembele’nin kaleciden dönen şutunu Monacolu Djibril Sidibe tamamlayarak takımını öne geçirdi: 2-1.

İkinci yarı henüz başlamıştı ki; dakikalar 46’yı gösterirken ceza sahasına kat eden Delle Ali’nin dengesini bozan Raphael Varane kırmızı kart görerek penaltıya sebep oldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen İngiltere’nin maçtaki ilk golünün sahibi Harry Kane topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

Maçta ikinci yarının neredeyse tamamını 10 kişiyle oynayan ev sahibi, keyif verici bir organizasyon sonunda gelen gol ile tekrar öne geçti. Paul Pogba’nın pasında topu iyi kontrol eden Mbappe, Dortmund’un 20 yaşındaki yıldızı Ousmane Dembele ile oynadı. İyi bir açıya sahip olan genç oyuncu, düzgün bir vuruşla takımına galibiyeti getirerek skoru tayin etti: 3-2.

 

 

 

ETİKETLER

Fransaİngilterehazırlık maçısaint denisstade de franceharry kaneousmane dembelepaul pogbadjibril sidibe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24