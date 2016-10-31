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BBC Türkçe

Fransa, İngiltere merkezli şirketleri Paris'e çağırıyor

Fransa, İngiltere merkezli şirketleri Paris'e çekmek için yeni bir kampanya başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Brexit kararı sonrası "Geleceğin finans merkezini yaratmak istiyoruz. Artık Fransa'ya yerleşme zamanıdır" demişti.

31 Ekim 2016 19:28

Fransa, İngiltere merkezli şirketleri Paris'e çekmek için yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında Paris'in batısında bulunan finans bölgesi La Defense'deki reklam panolarına çok sayıda ilan asıldı.

İlanlarda, "Sisten bıktınız mı? Gelin kurbağa deneyin. Paris La Defense'ı seçin" sloganı kullanıldı.

Bazı Fransız politikacıların ve şirket yöneticilerinin de katıldığı kampanyada endüstri, enerji ve hizmet gibi Avrupa Birliği ile bağlantılı sektörlerdeki şirketler hedef alınacak.

İngiltere, 23 Haziran'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Geleceğin finans merkezini yaratmak istiyoruz. Artık Fransa'ya yerleşme zamanıdır" demişti.

Paris yönetimi geçen sürede yabancılara yönelik vergi kurallarını değiştirerek daha cömert hale getirmişti.

Eylül ayında da yabancı şirketlerin Paris'te kayıt yaptırmaları kolaylaştırılmış, kayıt belgelerinin İngilizce doldurulabileceği açıklanmıştı.

Aralarında İngiltere'nin en büyük bankası HSBC'nin de olduğu bazı finans kuruluşları da Paris'te daha fazla şube açabileceklerinin sinyalini vermişti.

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