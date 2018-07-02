Fransa İmalat PMI Haziran'da 16 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – IHS Markit Fransa İmalat PMI Mayıs’taki 54.4 düzeyinden Haziran’da 52.5 düzeyine gerileyrek 16 ayın en düşük imalat büyümesine işaret etti.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamada üretim büyümesi ve yeni iş faaliyetleri büyümesindeki yavaşlamaların verideki düşüşün temel nedenlerinden olduğu vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Haziran verisi imalat sektörü büyümesinde yine yavaşlamaya işaret etti ve PMI Şubat 2017’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

“Yapılan ankette ortalama maliyet yüklerinde keskin ve hızlanan bir artış gözlemlendi. Anket katılımcıları bu yükselişin büyük ölçüde metal fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyledi.

“Girdi maliyeti enflasyonu dört ayın en yüksek düzeyine yükseldi. Çelik ve alüminyum fiyatlarındaki yükselişler anket katılımcılarının vurguladığı ana iki etken oldu.

“Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya karşın imalatçılar istihdam yaratımında artış kaydetti.