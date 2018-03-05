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Ekonomi

Fransa imalat büyümesi Ağustos'tan beri en düşük düzeyde

İstanbul, 5 Mart (DHA) – Fransa ekonomisi için açıklanan imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, Euro Bölgesi’nin en önemli ekonomilerinden biri olan Fransa’da imalatın büyümede hız kestiğine işaret etti

05 Mart 2018 15:30

İstanbul, 5 Mart (DHA) – Fransa ekonomisi için açıklanan imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, Euro Bölgesi’nin en önemli ekonomilerinden biri olan Fransa’da imalatın büyümede hız kestiğine işaret etti.

IHS Markit tarafından açıklanan Fransa İmalat PMI verisi Şubat’ta Ocak ayındaki 58.4 düzeyinden 55.9 düzeyine geriledi. İlk tahminlere göre bu verinin 56.1 gelmesi bekleniyordu.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamada Fransa imalat sanayindeki bu büyümenin 2017 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük büyüme olduğu belirtildi.

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