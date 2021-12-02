Fransa, Île-de-France bölgesinde ilk Omicron varyantını tespit etti

Fransa’da Koronavirüs’ün ilk Omicron varyantı, Île-de-France bölgesinde tespit edildi.

France 24’te yer alan habere göre, başkentin yer aldığı Île-de-France bölgesinin sağlık yetkilileri, Nijerya’dan dönen bir yolcunun Omicron varyantıyla enfekte olduğunu tespit etti.

Fransa daha önce Hint Okyanusu'ndaki La Reunion adasında, daha önce Mozambik'e ziyarette bulunmuş olan bir kişide Koronavirüs'ün Omicron varyantının tespit edildiği açıklamıştı.

Fransa, dün Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen bütün yolculardan negatif PCR testi isteneceğini duyurmuştu.