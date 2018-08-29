T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fransa ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0

29 Ağustos 2018 15:46

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre;

“Fransa GSYH büyüme hızı ikinci çeyrekte, ilk çeyrekteki hızından değişmeyerek yüzde 0.2 büyüdü.

“Hanehalkı tüketim harcamaları ilk çeyrekte yüzde 0.2 düştükten sonra, ikinci çeyrekte yüzde 0.1 düştü.

“İthalat ikinci çeyrekte yüzde 1.0 yükseldi. İhracat ise aynı dönemde yüzde 0.2 arttı.

“Dış ticaret dengesi GSYH büyümesine olumsuz katkı yaptı ve büyümeyi 0.3 puan aşağı çekti.

“Nihayi yurtiçi talep – stok değişimleri hariç – GSYH’ye 0.2 puan olumlu katkı sağladı.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAğustos DHAFransaFransa UlusalOfisi InseeGSYHGSYHye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24