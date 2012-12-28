İki filin geleceği devlet krizine dönüştü



Veremli oldukları şüphesiyle ötanazi edilmek istenen iki fil tüm Fransa'yı ayağa kaldırdı. Fillerin kurtarılması için Cumhurbaşkanı Hollande'a başvuru yapıldı.

Hayvan hakları dernekleri ile hayvanseverler "Nepal2 ve "Baby" adlı 2 dişi fili kurtarmak amacıyla seferberlik başlattı. Seferberliğe Brigitte Bardot ile Monako prensesi Stephanie de katıldı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Fransa'nın Lyon kentindeki bir hayvanat bahçesine Pinder sirki tarafından 2009 yılında ödünç verilen "Nepal" ve "Baby"nin geleceği devlet krizine dönüştü.

Lyon belediyesine ait olan hayvanat bahçesinde görevli veterinerler, geçen Ağustos ayında aynı hayvanat bahçesinde bir filin veremden ölmesini gerekçe göstererek, "Nepal" ve "Baby"nin de "önlem amacıyla ötanazi edilmesi" için valiliğe başvurmuş, valilik ise, Lyon Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla, veterinerlerin uyarısını dikkate alıp taleplerine olumlu yanıt vermişti.

Fillerin sahibi olan Pinder sirkinin kararın iptali için mahkemelere yaptığı başvuru reddedildi. Konu şu anda Fransız Danıştayı gündeminde.

İki fil için 70 bin imza

Öte yandan, fillerin sadece şüphe üzerine ötanazi edilmek istenmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Olayın Fransız medyasına geniş biçimde yansımasının ardından internet üzerinde başlatılan "fillerle dayanışma" kampanyası çerçevesinde 70 binin üzerinde imza toplandı.

"Nepal" ve "Baby"yi kurtarma kampanyasına dünyanın en ünlü hayvan hakkı koruyucusu olarak gösterilen eski Fransız aktris Brigitte Bardot ile Monako prensesi Stephanie de katıldı.

Brigitte Bardot, kendi adını taşıyan vakfın "Nepal" ve "Baby"yi koruma altına almaya hazır olduğunu bildirdi. Bardot, filler için ötanazi kararının iptali için İçişleri ve Tarım bakanlarına da devreye girmeleri için başvurulduğunu duyurdu.

'Antibiyotikle tedavi edelim'

Hayvanları koruma dernekleri fillerin Washington Sözleşmesi ile korunduklarını belirterek, büyükbaş hayvan veya tavuklar için öngörülmüş yerel yönetmeliklerin bu hayvanları kapsayamayacağını belirtiyor.

Pinder sirkinin avukatları ise mahkeme önünde yaptıkları savunmada, fillerin ABD ve İsveç'te olduğu gibi antibiyotikle tedavi edilebileceği tezini ileri sürdü. Avukatlar, fillerin ötanaziyle öldürülmelerinin "Lyon belediyesi tarafından planlanmış bir komplo" olduğunu, belediyenin hayvanat bahçesinin yerine başka bir hayvan parkı inşa etmek istediğini de savundu.

Hollande başvuru

Bu arada, valilik tarafından alınan ötanazi kararının iptali için Cumhurbaşkanı François Hollande'a da resmen başvuruda bulunulduğu öğrenildi. Uzmanlar, şu an 42 yaşında olan "Nepal" ve "Baby"nin en az 20 yıl daha yaşayabileceğini belirtiyor.