Fransa İçişleri Bakanı yolsuzluk iddiası üzerine istifa etti

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, kızlarını ergenlikleri döneminde kağıt üzerinde parlamento çalışanı olarak gösterip onlara kamu bütçesinden maaş ödettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Suçlamaları reddeden Le Roux, yine de soruşturmanın hükümeti etkilememesi için istifasını verdiğini duyurdu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Sosyalist bakan, kızlarının yaz aylarında parlamentoda çalışarak para kazandığını, bu işin kağıt üzerinde olmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bakan Le Roux'nun istifasını kabul ederken yerine de Ticaret Bakanı Matthias Fekl'i atadı.

Le Roux'un kızları 15-16 yaşlarındayken maaş almaya başladı ve toplam 24 adet sözleşme sonucu 55 bin avro para kazandı.

Bakana yönelik suçlamalar bir televizyon kanalının Pazartesi günü bakana, kızlarının 2009-2016 arası yazları çalışarak kazandıkları paralar üzerine soru sormasıyla ortaya çıkmıştı.

Vekillerin aile üyelerini parlamentoda çalıştırmaları yasal ve Fransa'da sıkça rastlanan bir olay. Fakat televizyon programının yapımcıları sözleşmelerin ikisinin kızların staj ve yaz okuluyla çakıştığını ortaya çıkardı.

Le Roux'nun ofisi ise kızların aldıkları para karşılığında tüm işlerini yerine getirdiklerini açıkladı.

Merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon da benzer bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Skandal ortaya çıkmadan önce cumhurbaşkanlığının favori adayı olarak görülen Fillon, şimdi anketlerde üçüncü sırada.