Fransa İçişleri Bakanı, Britanyalı mevkidaşıyla yapacağı sığınmacı krizi konulu görüşmeyi iptal etti

Britanya ve Fransa arasında Manş Denizi’ndeki sığınmacı krizine ilişkin görüşmeler gergin seyrediyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Britanyalı mevkidaşı Priti Patel ile yapacağı bir görüşmeyi iptal etti..

Fransa’dan Britanya’ya Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan bir teknenin batması sonucu 27 sığınmacı yaşamını yitirdi. Yaşanan olay, Manş Denizi’ndeki sığınmacı krizinin altını çizerken, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a krize karşı atılabilecek beş adımı içeren bir mektup gönderdi. Mektupta, Fransa’nın Britanya’ya geçen bütün sığınmacıları geri alması maddesi de yer aldı.

Fransa, Britanya’nın sığınmacı krizine yönelik attığı adımları eleştirirken İçişleri Bakanı Darmanin de pazar günü Britanya İçişleri Bakanı Patel’le yapması beklenen görüşmeyi iptal etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, sığınmacı konulu görüşmenin Belçika, Almanya, Hollanda ve Avrupa Komisyonu ile gerçekletirileceğini açıkladı.