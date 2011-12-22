Fransa hükümeti o yasanın mimarını öperek kutladı!

T24

'Tehdit diplomasisi'



Deri ceketle geldi



Babası Cezayir doğumlu



Fransız Bakan Ollier, yasa teklifini kaleme alan iktidar partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) milletvekili Boyer'i, genel kurulda yapılan oylamanın ardından öperek kutladı.Meclisteki oturumundan sonra Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Boyer, bugün meclis binası önünde gösteri yapan Türklere tepki gösterdi.Fransız vekil, “Türklerin meclis binasının önünde gösteri yapıp bize ne yapılacağını dayatmaları kabul edilemez. Bu alışık olmadığımız bir durum” dedi.“Örgütlenme ve gösteri yapma hakkının karşı mısınız?” sorusunu yanıtlamayan Boyer, yine Türk yetkililerinin diplomatik ve ekonomik alanda yaptırım tehditlerinin kendisini “şoke” ettiğini söyledi.“Türkiye'ye bir şey dayatmamız söz konusu değil” ifadesini kullanan Fransız milletvekili, bu tür bir yasanın diğer AB ülkelerinde de geçtiğini ifade ederek, “Bu Fransız meclisinin özgür iradesinde alınan bir karar” diye konuştu.“Bu yasa teklifi Türkiye'ye karşı değil” diyen Boyer, Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Boyer, özellikle “AB kapısını çalan Türkiye'nin bu tepkisini anlamakta güçlük çektiğini” ifade etti.Kritik oturumda ilk söz alan isim olan Boyer, kürsüdeki konuşmasında ise tasarıya sert tepki gösteren Türkiye'nin "diplomatik tehditlerinin kabul edilemez olduğunu” belirterek, Türkiye'nin ekonomik yaptırım tehditlerinin Dünya Ticaret Örgütü ve AB kurallarına aykırı olduğunu söyledi.“Fransız iş adamları, Türkiye'nin tehditlerine boyun eğmesin” diyen Boyer, “Bu tehdit diplomasisi, Türkiye gibi büyük bir dost ülkeyi onurlandırmıyor” ifadesini kullandı.Fransız vekil, "Bazı ülkeler 1915 olaylarını inkar ederek suç işlediler. Cezasız kaldılar. 1914 yılındaki Ermenilerin üçte ikisi ya tehcir edildi ya da katledildi. Sizden destek bekliyorum" dedi.Renkli elbisesi ve üstüne giydiği siyah deri ceketle meclis kürsüsünde konuşan Boyer'in kritik oturum için seçtiği spor giyim tarzı dikkat çekti.Meclise 2007 yılında giren Valerie Boyer'in babası Cezayir, annesi Tunus doğumlu. Kendisiyse 1962 yılında Fransa'da dünyaya geldi.Sarkozy’nin yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak tanınan Boyer, daha önce Hürriyet Daily News gazetesine verdiği demeçte “Aile kökenlerim Cezayirli. Ancak Cezayir’de hiçbir şekilde soykırım yaşanmadı” demişti.