Fransa Hükümet Sözcüsü: Vatandaşlarımızı 'mantıklı' davranmaya davet ediyoruz

Fransa hükümeti, 15 Aralık Cumartesi yeniden yapılması planlanan "Sarı Yelek" eylemlerine müdahale edilip edilmeyeceğini tartıştı. Tartışmalar sırasında salı akşamı Strasbourg Noel Meydanı'nda yaşanan saldırı dikkate alındı. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızdan yaşananlarla ilgili sağduyulu olmalarını ve 'mantıklı' davranıp, gösterilere katılmamalarını rica ediyoruz” dedi.

Kesin bir gösteri yasağı çıkmamasına rağmen, bugün yapılan görüşmeler üzerine, Strasbourg saldırısı sonrası bir "Sarı Yelek" gösterisi yapılmasının “mantıklı” olmayacağı uyarısı yapıldı.

Griveaux, bugün yaptığı açıklamada “Şu an için Cumartesi günü yapılacak gösteriler için bir müdahale kararı almadık. Fakat vatandaşlarımızdan yaşananlarla ilgili sağduyulu olmalarını ve mantıklı davranıp, gösterilere katılmamalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘sarı yelek' (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 4 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Hafta sonu devam eden eylemlerde, ülke genelinde bine yakın kişi gözaltına alınmış, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde kurulan bir Noel panayırı yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi öldürülmüştü. 9 kişinin de yaralandığı olayda, olayın ardından kaçan silahlı kişinin henüz yakalanamadı. Saldırganın 29 yaşında ve Strasbourg doğumlu bir kişi olduğu açıklandı.