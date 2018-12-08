Fransa Hükümet Sözcüsü: Hükümeti devirmek istiyorlar, silah dağıtılabileceği istihbaratı var

Fransa’da ‘Sarı Yelekler’ yarın bir kez daha sokağa çıkıyor. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux radikal güçlerin protesto hareketini kullanarak hükümeti devirme girişiminde bulunabileceklerini iddia etti. Griveaux "Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz" dedi.

Le Parisien gazetesine konuşan Griveaux, Sarı Yeleklerin cumhurbaşkanının ikame ettiği Elysee Sarayı'na yürüme planıyla ne amaçlıyor olabilecekleri sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar."

İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux, ne yapsalar durduramadıkları protestolarla ilgili 'gerçek göstericilere' bundan sonraki eylemlere katılmaktan geri durmaları çağrısı da yaptı:

"Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz… Gerçek 'Sarı Yelekler' bunlara canlı kalkan olmamalı. Protestolarda hazır bulunanlar polisin kimseyi gözaltına almasına izin vermiyor. Dolayısıyla herkese sorumlu davranma çağrısı yapıyoruz. Benim tavsiyem bu yönde."

Griveaux'nün açıklamalarından önce Fransa medyasında yarın düzenlenecek protestoların görülmemiş bir şiddete sahne olabileceği, zira hem radikalleşmiş aşırı sağ hem de aşırı soldan unsurların provokasyonla olayları çığrından çıkarabileceğine dair iddialar yer almıştı.

Esnaf kendi önlemini alıyor

Eylemlerde 89 bin polisin görev alacağı Zafer Takı ve Eyfel Kulesi’nin kapatılacağı açıklanırken eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri de kendince önlemler aldı. Paris'in en lüks caddesi kabul edilen Şanzelize'de esnaf, iş yerlerinin vitrin ve girişlerini metal ve tahta plakalarla kapattı. Olası yağma ve saldırılara karşı önlem alan iş yeri sahipleri, önceki eylemler sırasında yaşanan zararın tekrarından çekiniyor.

Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkânlarını kapatacaklarını söyledi. Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, "Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız" dedi.

Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, "Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız" diye konuştu.

Paris'te bir otelde çalıştığını belirten Nihat Özgüner de, "14 yıldır Paris'teyim. Şanzelize'ye 200 metre uzaklıktayız. Olaylar çığırından çıktı ve birçok iptaller var bu yüzden. Ben de destekliyorum fakat kırıp dökmeleri değil, haklarımızı savunmalarını destekliyorum. Gördüğünüz gibi tahta ile kapattık her yeri ve endişeliyiz" dedi.

16 yıldır Paris'te yaşadığını söyleyen Nezihat Türken ise “Buradaki gurbetçiler için zor bir durum. Her ülkede olan sıkıntılar bizi rahatsız eder. Bu olan olaylardan dolayı anlaşmalarını diliyorum, huzursuzluk istemiyoruz, hayat devam ediyor. Sarı yeleklerin savunduğu konular tabi ki gurbetçileri de yakından ilgilendiriyor. Sıkıntılarımız var, tabii ki çözüleceğine inanıyorum, umarım uzlaşırlar ve normal yaşam devam eder Paris'te" ifadelerini kullandı.