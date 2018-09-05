Fransa hizmet PMI Ağustos'ta beklentinin altında gerçekleşti

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Fransa hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz’daki 54.9 düzeyinden Ağustos’ta 55.4’e yükseldi, beklenti 55.7’ydi.

IHS Markit verilerine göre, 55.4 olan servis PMI verisi son 20 yıllık anket dönemi ortalaması olan 54.7’nin oldukça üzerinde gerçekleşirken, sektör genelinde güçlü bir büyüme olduğuna işaret etti.

Verilerde ayrıca, Fransa bileşik PMI’ının, Temmuz’daki 54.5 düzeyinden Ağustos’ta 54.9’a yükseldiği ve Fransa özel sektöründeki güçlü büyümenin PMI verisinde etkili olduğu yer aldı.