Fransa: Hariri’nin Suudi Arabistan’da göz altında olduğunu düşünmüyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Fransa Dışişleri Bakanı Fransa otoritelerinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’da göz altında olmadığına, “özgürce hareket edebildiğine” inandıklarını söyledi.

Bir radyo programında konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Hariri bilgimiz dahilinde Suudi otoritelerince zorla alıkonulmuyor, bu sebeple hareket etmekte özgür olduğunu ve kendi seçimlerini yapabildiğini düşünüyoruz” dedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalında hayatının tehlikede olduğundan endişe ettiğini belirterek istifasını duyurdu ve o günden beri Lübnan’a dönmedi. Lübnan’da ise Hariri’nin zorla Suudi Arabistan’da alı konulduğu iddia ediliyordu.