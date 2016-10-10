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Deutsche Welle

Fransa: Halep'i Ceza Mahkemesi'ne taşıyacağız

BM Güvenlik Konseyi’nden istediği sonucu alamayan Fransa, Halep’e düzenlenen hava saldırılarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulmasını istedi

10 Ekim 2016 23:14

Fransa hafta sonunda Halep'e yönelik Suriye rejiminin başlattığı hava saldırılarını durdurmak için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunmuştu. Halep kenti üzerindeki hava sahasında uçuşa yasak bölgeler oluşturulmasını öngören tasarı Rusya'nın vetosu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Fransız yönetimi bunun üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden soruşturma başlatmasını istedi.

 

"Açık bir savaş suçu"

 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada "Bu soruşturmaları hangi biçimde başlatabileceğini görmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısıyla temas kurmaya çalışacağız” diye konuştu. Suriye'de "açıkça” bir savaş suçu işlendiğini belirten Ayrault bunda sorumluluk sahibi olanların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Suriye ordusuna bağlı uçakların yanı sıra Rusya da Halep'e terör gruplarını hedef alarak saldırı düzenlediğini söylüyor.

 

Putin'in Fransa ziyareti

 

Gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paris'e resmi bir ziyaret düzenlemesi planlanıyor. Ancak Rusya'nın Suriye'deki rolü nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, TMC televizyon kanalına verdiği demeçte ziyaretin gerçekleşmesinin şüpheli olduğunu belirtti.

Hollande, "Eğer onu kabul edecek olursam bunun kabul edilemez ve Rusya'nın imajı açısından vahim olduğunu ona söyleyeceğim” dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Paris'e düzenleyeceği ziyaretin hazırlıklarının yapıldığını açıkladı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/EC/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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