Fransa Genel Sağlık Müdürü'nden 'sosyal uzaklaşma' çağrısı: Sokaklarda dolaşan Koronavirüs'ün kendisi değil, onu dolaştıran insanlar

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Fransa Genel Sağlık Müdürü Jérôme Salomon, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları hakkında değerlendirme yaptı. Salomon, virüsün bulaşmasını önlemek için 'sosyal uzaklaşmanın' önemine dikkati çektiği konuşmada "Sokaklarda gezen virüsün kendisi değil, onu gezdiren insanlar" dedi.

4 bin 480 Koronavirüs vakasının görüldüğü ve hayatını kaybedenlerin 91'e yükseldiği Fransa, alarm seviyesini dün 2'den 3'e çekti. Fransa İçişleri Bakanı Edouard Philippe, ülkedeki vaka artışının önlenmesi için atılacak adımları açıkladığı konuşmada süpermarket, eczane, gazete bayii gibi "gerekli" işletmelerin dışında restoran, kafe, bar, alışveriş merkezi gibi tüm alanların kapatıldığını duyurdu.

Genel Sağlık Müdürü Salomon da dün yaptığı açıklamada hükûmetin attığı adımların yanı sıra vatandaşların bireysel olarak alması gereken önlemlere dikkati çekti. İnsanların virüs semptomu gösterdiği takdirde dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Salomon, "Sokaklarda gezen virüsün kendisi değil, onu gezdiren insanlar" ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok ülkesinde virüsün yayılmasını engellemek için 'sosyal uzaklaşma' uyarısı yapılırken Britanya'da virüsün kontrollü yayılması amacı güdülerek herhangi bir yerin kapatılmaması kararı alındı. Uzmanlar Britanya'nın bu kararını riskli buldu.