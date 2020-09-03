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Dünya

Fransa, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'e gönderiyor!

261 metrelik uçak gemisi Fransız ordusuna ait Rafale savaş jetlerini taşıyor

03 Eylül 2020 22:45

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.

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