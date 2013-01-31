Fransa geceleri karanlığa gömülecek

Temmuz'da yürürlüğe girecek yasayla birlikte Fransa'daki mağazalar ve ofis binaları enerjiden tasarruf etmek ve ışıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son vermek için ışıklarını geceleri kapatmak zorunda kalacak.

Fransa Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek yasal uygulamayla birlikte çalışan en son kişinin binayı terk etmesinden en geç bir saat sonra ışıklar kapatılacak. Mağaza ya da dükkanlarda da vitrin ve dış aydınlatmaların en geç saat 01.00 itibariyle kapatılması gerekecek. Uygulamadan, konutlar muaf tutulacak.

Yerel yetkililer, Noel aydınlatmalarına ve istisnai günlerde mağaza ve ofis ışıklandırmalarına izin verebilecek.

Yeni yasanın uygulamaya girmesi sonrasında yılda 2 terawatt saat tasarruf sağlanacağını bildiren bakanlık yetkilileri, bunun yaklaşık 750 bin hanenin yıllık tüketimine eşdeğer olduğuna dikkat çekti.

Çevre Bakanı Delphine Batho, uygulamayla Fransa'da ekosisteme zarar veren, insanların uyku düzenlerini bozan ışık kirliliğinin de önüne geçeceklerini vurgulayarak, Avrupa'da bu konuda öncü olacaklarının altını çizdi.

(Deutsche Welle Türkçe)