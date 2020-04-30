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Spor

Fransa Futbol Federasyonu PSG'yi şampiyon ilan etti

Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü

30 Nisan 2020 14:48

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılması kararının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü

'Équipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.

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