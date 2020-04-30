Fransa Futbol Federasyonu PSG'yi şampiyon ilan etti

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılması kararının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü

'Équipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.

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