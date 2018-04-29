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BBC Türkçe

Fransa fosil yakıtlı araçları 2040'ta yasaklayacak

Fransa, fosil yakıtlarla çalışan araçları 2040 itibariyle yasaklanacağını duyurdu. Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, kararı bir "devrim" olarak niteledi. Kararda ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin de rol oynadığı vurgul

29 Nisan 2018 20:30

Fransa, fosil yakıtlarla çalışan araçları 2040 itibariyle yasaklanacağını duyurdu. Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, kararı bir "devrim" olarak niteledi.

Hulot, yasağın Fransa'nın Paris İklim Anlaşmasına bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Hulot ayrıca ülkesinin 2050 itibariyle karbon salımlarını sıfırlamayı planladığını vurguladı.

Fransa'da, hibrit araçlar yüzde 3,5, sadece elektrikle çalışan araçlarsa sadece yüzde 1,2'lik pazar payına sahip.

2040 itibariyle hala kullanımda olan fosil yakıtlı araçlara ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Eski bir çevre savunucusu olan Hulot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atandı. Macron açıkça ABD Başkanı Donald Trump'ın çevre politikasını eleştirmişti.

Trump'ın geçen ay aldığı Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı, Fransa'nın aldığı karardaki faktörlerden biri olarak açıklandı.

Hulot "Fransa ABD'nin kararının ardından 2050'de karbon salımını sıfırlama kararı aldı" dedi.

Bakan Hulot, yoksul hanelerin eski, çevreyi daha çok kirleten araçlarını değiştirebilmeleri için mali yardım alacağını da söyledi.

Hulot, Peugeot, Citroen ve Renault gibi Fransız otomotiv markalarının bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını da vurguladı.

Fransa'nın açıkladığı diğer hedefler arasında, 2022'de termoelektrik santrallerini kapatmak, nükleer enerjiyi 2050 itibariyle toplam üretimin yarısına çekmek ve yeni doğalgaz ve petrol arama izinleri vermemek de bulunuyor.

Norveç ve Hollanda da 2025 itibariyle sadece elektrikle çalışan araçlara geçmeyi planladıklarını açıklamıştı. Almanya ve Hindistan da 2030'da aynısını yapmayı hedefliyor.

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