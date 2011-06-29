Fransa: Evet, Libyalı isyancılara silah verdik

T24 - Fransa ordusu, Libya'nın batısında Kaddafi güçlerine karşı savaşan isyancılara havadan silah ve mühimmat içeren paketler attıklarını doğruladı.



Ordudan yapılan açıklamada Fransa'nın Mayıs ayı başlarında hava yoluyla dağlık batı bölgesindeki Berberi kasabalarında mücadele veren isyancılara roket atar, makinalı tüfek ve ağır namlulu saldırı silahları dağıttığı bildirildi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Fransız ordu sözcüsü Albay Thierry Burkhard operasyon sırasında sivillerin durumunun kötüleşmesi üzerine kendilerini savunabilmeleri için silah ve gıda yardımı yaptıklarını belirtti.



Haberi ilk olarak Le Figaro gazetesi Fransız Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde duyurmuştu.



Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın sağladığı destek Trablus'un güneyindeki çatışmaların kaderini etkiledi, ve isyancılara Kaddafi güçlerine karşı alan kazandırdı.



Le Figaro, Fransa'nın mayıs ayı başlarında sağladığı silah desteğini, Libya müdahalesinde beraber hareket ettiği müttefiklere haber vermeden yaptığına dikkat çekiyor.





Çin ve Rusya'nın tepkisi ne olur?



Fransa'nın Libyalı isyancılara sağladığı askeri destekten önce, muhalif gruplara mühimmat yardımı yapan ülkeler Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle sınırlıydı.



Fransız gazetesinin haberinde iddia edilen bir diğer nokta ise ülkenin batı bölgelerinde Fransızlar tarafından inşa edilen iki küçük havaalanı.



Le Figaro, bu iki geçici havaalanına yapılan indirmeler sayesinde isyancı güçlerin Trablus'un güney bölgesinde mevzi kazandıklarını yazıyor.



BBC muhabiri Christian Fraser, Fransa'nın Libya'nın batısına bir ya da iki hafif tank dahil, 40 tonluk silah gönderdiği yönünde haberler alındığını da bildiriyor.



Fransa'nın isyancılara askeri yardım kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Libyalı isyancıların komutanı General Abdülfetih Yunus arasında Nisan ortasında gerçekleşen görüşmeyi izliyor.

Çin ve Rusya, NATO birliklerinin Libya'da 1973 sayılı Birleşmiş Milletler kararını aşan hamlelerde bulunduğu eleştirisinde bulunuyor. BM kararı, Libya operasyonunu sadece sivillerin korunmasıyla sınırlı tutuyor.







