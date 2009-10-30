Fransa eski cumhurbaşkanını yargılayacak

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı.



Fransa tarihinde ilk defa eski bir cumhurbaşkanı mahkemede yargılanacak.



1995-2007 yılları arasında Fransa cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac hakkında, Paris belediye başkanı olduğu dönemde belediyede “hayali danışman” çalıştırmak ve böylelikle kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçundan bu sabah dava açıldı.



Konuyla ilgili soruşturma 2007 yılında başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcılık yeterli delil olmadığını öne sürerek dava açılmaması talebinde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten hakim ise yeterli delil olduğunu belirterek Chirac hakkında Paris Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasına karar verdi.



1975-1995 yılları arasında Paris belediye başkanlığı yapmış olan Chirac, 1983-1995 yılları arasında Paris belediyesinde hayali danışmanlar çalıştırmakla suçlanıyor. Chirac'ın, 21 kişiyi belediyede çalışır gibi gösterip, onların maaşlarını, aynı zamanda lideri olduğu sağcı partinin finansmanı için kullandığı söyleniyor.



Jacques Chirac ise bu iddiaları reddediyor. Chirac, hiçbir zaman zimmetine para geçirmediğini, herhangi bir sistemin söz konusu olmadığını ve işe aldığı kişilerin kendisine yardım edecek yetkin kişiler olduğunu söylüyor.



Chirac tarafından işe alınan arasında, general de Gaulle'ün torunu Jean de Gaulle, Meclisin eski Fransız-Türk dostluk grubu başkanı Herve de Charette'in eşi, eski meclis başkanı Jean-Louis Debre'nin erkek kardeşi ve bir sendika başkanı da var.



Bu kişilerden bazıları, Paris belediyesinde hiçbir zaman çalışmadıklarını polise daha önce itiraf etmişlerdi.



Chirac hakkında bu soruşturma dışında başka yolsuzluk iddiaları da bulunuyor.