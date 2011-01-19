Fransa eşcinsel evliliği tartışıyor

T24- Fransız Anayasa Konseyi, kendisine Yargıtay tarafından yapılan başvuruyla birlikte eşcinsel evliliği incelemeye başladı. Eşcinsellere resmi evlilik hakkı tanınmamasının “insan hakkı ihlali” olduğunu savunan 14 yıldır beraber yaşayan bir lezbiyen çiftin açtığı dava hakkındaki kararın 28 Ocak Cuma günü açıklanması bekleniyor.



Eşcinsel evliliği birçok Batı ülkesinde olduğu gibi Fransa’da yıllardır tartışma konusu. Ancak Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Katolikliğin sağlam temeller üzerine kurulu olduğu ülkelerin aksine eşcinsel evliliği eşiğini bugüne kadar aşabilmiş değil. Bu da son yıllarda politik ve toplumsal konularda daha fazla söz sahibi olmak isteyen Katolik lobisinin Fransa’da sanıldığından etkin olduğu yorumlarına neden olmakta.

Fransız Yargıtayı tarafından Anayasa Konseyi’ne yapılan başvurunun temelinde, 14 yıldır beraber yaşayan ve 3’ü yapay dölleme yoluyla olmak üzere 4 çocuk sahibi olan bir lezbiyen çift tarafından açılan dava bulunuyor. Davacı çift, kendilerine resmi evlilik hakkı tanınmamasını “insan hakkı ihlali” olduğunu savunuyor.



Yargıtay, Anayasa Konseyi'ne havale etti





Davacı çiftin başvurusu geçen sonbaharda yüksek yargı önüne gelmiş, Yargıtay, “konu toplumsal tartışmalara neden olduğu” gerekçesiyle, eşcinsel evliliğinin Fransız yasalarına uygunluğu hakkında ülkenin en yüksek yargı organı olan Anayasa Konseyi’nden görüş istemişti.

Yargıtay’ın konuyu Anayasa Konseyi’ne sevketme kararında, “Eşcinsel evliliği bugün, değişen ahlaki değerler ve başka ülkelerde konuyla ilgili yasal mevzuatın değişmesi nedeniyle toplumda geniş kapsamlı bir tartışma konusudur” ifadelerine yer verilmişti.



Eşcinsel evliliği Hollanda İsveç İzlanda Danimarka Portekiz ve İngiltere'de resmen tanınıyor

Yürürlükte olan Fransız Medeni Kanunu aynı cinsten iki bireyin resmi evliliklerine fırsat tanımıyor. Fransız Yargıtayı 2004 yılında ülkenin güney batısındaki Begles kentinin Yeşiller Partili belediye başkanı Noel Mamere tarafından kıyılan eşcinsel nikahı “Fransız yasalarına aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.



Fransa'la gericilik eleştirisi





Ülkedeki eşcinsel evliliği taraftarları, Fransa’nın bu alanda diğer ülkelerden “geride” kaldığı düşüncesinde.

Eşcinsel evliliği için mücadele veren sivil toplum kuruluşu “SOS HOMOPHOBIE”, konunun Anayasa Konseyi gündemine taşınması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Birçok ülke eşncisel evliliğine izin verirken, insan haklarının vatanı ünvanına sahip Fransa’nın vermemesi düşünülemez” görüşünü savundu.





Dünyadaki uygulamalar





Eşcinsel evliliği Avrupa genelinde Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, İzlanda, Danimarka, Portekiz ve İngiltere’de yasalarla resmen tanınıyor. Bu ülkelerden Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç ve İzlanda’da eşcinsel çiftler evlat edinme hakkına da sahipler. Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Finlandiya’da ise eşcinsel evliliği resmen tanınmamakla birlikte, eşcinsellerin beraberliklerini kısmen resmi kılan bir statü bulunuyor. Eşcinsel evliliği Avrupa dışında sadece Kanada, Arajantin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda’da serbest. ABD’de ise sadece Iowa, Connecticut, Massachussetts, Vermont, New Hampshire eyaletleri ile Washington DC’de resmen tanınıyor.