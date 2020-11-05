Fransa: Erdoğan'ın açıklamaları şiddet içeriyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şiddet ve nefret içeren" söyleminin kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların masada olduğunu söyledi. Europe 1 radyosuna konuşan Le Drian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli şiddet ve hatta nefret içeren açıklamalarda bulunması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Paris'in ülkedeki "Bozkurtlar" hareketini yasaklamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

"Burada hedef olan sadece Fransa değil, burada tüm Avrupa'nın dayanışması söz konusu" diyen Bakan Le Drian, Türkiye'nin bundan vazgeçmesini istediklerini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Türk yetkililere yönelik gereken tedbirleri almaya karar verdiğini hatırlatan Le Drian, Türkiye'nin bu durumdan kaçınmak için gereken adımları atmasının önemli olduğunun altını çizdi. "Baskı araçlarının" bulunduğunu belirten Fransız Bakan, "olası yaptırımların masada" olduğunun altını çizdi.

Fransa ve Türkiye arasındaki gerilim nasıl tırmandı?

NATO müttefikleri Türkiye ile Fransa arasında aylardır gerilim yaşanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerine tepki gösteren Fransa, Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye'ye yaptırım uygulanması isteyen AB ülkeleri arasında. Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınıp alınmayacağı AB liderlerinin Aralık ayında düzenleyeceği zirvede belli olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, tarih öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından İslam'la ilgili açıklamaları da iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açmıştı. Macron'un Paty'nin başı kesilerek öldürülmesinin ardından Muhammed Peygamber karikatürlerini düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirerek yayınlanmasını savunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un "zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı olduğunu" söyleyerek Türkiye'deki Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Son olarak da Fransız hükümeti "ayrımcılığı ve nefreti körüklemekle" suçladığı ve "Bozkurtlar" olarak nitelendirdiği Ülke Ocakları'nı yasaklama kararı aldı. Türkiye de karara sert ifadelerle tepki gösterdi.

AFP/JD,HS

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