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Dünya
BBC Türkçe

Fransa: El sıkışmayı reddeden Cezayirli kadına vatandaşlık verilmedi

Fransa'da temyiz mahkemesi, vatandaşlık töreninde bir erkek yetkiliyle el sıkışmayı reddettiği için Fransız vatandaşlığı verilmemesi kararını haklı buldu. Adı açıklanmayan kadın "dini inançlarının" törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da temyiz mahkemesi, vatandaşlık töreninde bir erkek yetkiliyle el sıkışmayı reddettiği için Fransız vatandaşlığı verilmemesi kararını haklı buldu.

Adı açıklanmayan kadın "dini inançlarının" törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını söylemişti.

Hükümet ise kadının el sıkmayı reddetmesinin "Fransız toplumuna asimile olmadığını gösterdiğini" söyleyerek vatandaşlık hakkı vermemişti.

Söz konusu kadın kararı temyiz mahkemesine taşıdı, ancak karar temyizde de haklı bulundu.

Cezayirli kadın 2010'dan bu yana Fransa vatandaşı bir erkekle evliydi.

Ülkenin güneydoğusundaki Isere bölgeside yapılan vatandaşlık töreninde yetkililerle el sıkışmayı reddetmişti.

Fransız medeni hukukuna göre "yeterince asimile" olamamak, bir Fransız vatandaşının eşine vatandaşlık verilmemesinin nedenlerinden biri olabiliyor.

Mahkeme de bu hükmün hükümet tarafından "uygunsuz bir şekilde kullanılmadığına" hükmetti.

2016'da da İsviçre'de bir kanton yönetimi, iki Müslüman öğrencinin kadın öğretmenlerinin elini sıkmasına, aksi takdirde para cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

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