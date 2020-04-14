Fransa ekonomisi Koronavirüs kaynaklı yüzde 8 küçülecek

Dünyayı etkisi altına alan ve 110 bine yakın insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Fransa'da serbest dolaşımın bir ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerilemesi bekleniyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında Koronavirüs salgınının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Le Maire, salgın nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini söyledi.

Şirketlere 100 milyar Euro'luk kaynak

Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar euro kaynak ayrıldığını belirtti.



Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.