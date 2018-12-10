Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Yaşananlar ülke ekonomisi açısından bir felaket

T24

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülke ekonomisinin 4 haftadır devam eden 'Sarı Yelekler' protestolarından 'ciddi anlamda etkilendiğini' söyledi.

Paris'te eylemler sonrası zarar gören dükkanları ziyaret eden Le Maire, işletmelerin kayıplarının karşılanması için gerekeni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

"Bu yaşananlar ülke ekonomisi açısından bir felaket"

Ekonomi Bakanı, 'Sarı Yelekler' eylemlerinin ülke ekonomisine etkileriyle ilgili yaptığı yorumda, “Sarı Yelekler protestolarından dolayı yıl sonu büyüme oranında yavaşlama bekliyoruz. Bu yaşananlar ticaret açısından, ülke ekonomisi açısından bir felaket” dedi.

Protestolardan dolayı ülkenin ‘çekiciliğinin’ büyük oranda azaldığına dikkat çeken Le Maire, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün yapacağı açıklamaların önemini vurguladı. Çözümün ‘diyalog’ olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘sarı yelek' (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 4 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Hafta sonu devam eden eylemlerde, ülke genelinde bine yakın kişi gözaltına alınmış, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Macron, bugün Sarı Yelekler temsilcileriyle bir araya gelecek.