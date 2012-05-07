Fransa Dostluk Grubu, Hollande'ın gelişiyle yeniden kurulacak mı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM, Sarkozy’nin “Ermeni soykırımı”nı inkâr edene ceza öngören yasa teklifi nedeniyle lağettiği Türkiye- Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun yeniden kurulması için beklemeye geçti. “Türkiye dostluk elini uzatır” diyen eski başkan AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, seçimi kazanan François Hollande’ın Cumhurbaşkanı olarak yapacağı ilk konuşmanın belirleyeceği olacağına dikkat çekti.

‘İnkâr teklifi iki lidere yaramadı'

Gülpınar, sandıktan çıkan sonucu T24’e değerlendirdi. Hollande ile Türkiye ile Fransa arasında yeni bir dönem başlamasını ümit ettiğini söyleyen Gülpınar, “Yeniden dostluk köprüsü kurulur mu” sorusuna, "Siyasetin getirisi olmağı gibi götürüsü oluyor. İzlenen tutum yüzünden, Türkiye, Fransa ve Ermenistan açısından sağlıklı bir süreç olmadı. Fransa’daki seçim sonuçları, inkâr teklifinin Sarkozy ve Hollande yaramadığını gösteriyor. Oy oranları birbirine yakın”.

Teklifi ilk gündeme getiren Hollande

Sosyalist partinin lideri, yeni cumhurbaşkanı Hollande’ın inkâr teklifini 2006 yılında gündeme getiren ilk isim olduğunu ve seçim meydanlarında da bunu kullandığını hatırlatan Gülpınar, “Bizim teklifimiz, bu işi tarihçiler çalışsın. Noktamız bu. Tarihçilerin netliğe kavuşturmadığı bir konuya neden inkâr cezası getiriliyor. Eğer, Fransa mantığını ön plana koyar ve buna göre hareket ederse ilişkide düzelme başlayabilir."

Gülpınar’a göre, Dostluk Gurubu’nun yeniden kurulması için acele edilmez. Hollande’ın tutumu izlenir. TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanlığı ile görüş alışverişi yapıldıktan sonra dostluk gurubu kurulup kurulmayacağı konusu gündeme alınır.

Milletvekilleri topluca istifa etmişti

Fransa Meclisi'nin kabul ettiği "soykırımı inkar edene ceza öngören" tasarı nedeniyle yaşanan kriz neticesinde milletvekilleri Meclis Fransa Dostluk Grubu'ndan topluca istifa etmişti. Fransa Parlamentosu'nda kabul edilen “Ermeni teklifi” nedeniyle AKP'li 296 üye, TBMM Türkiye-TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fransa Parlamentosu’nun aldığı karara ilişkin, "Dostluk ilişkilerini zehirleyen bir karar aldılar" derken, dostluk ilişkisini sürdürmenin "Bu aşamada anlamının da gereğinin de kalmadığını" söylemişti.