Fransa Dışişleri Bakanı'na Gazze'de saldırıya uğradı

T24 - Fransa Dışişleri Bakanı Michele Alliot-Marie, bugün Gazze ziyareti sırasında öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Alliot-Marie'nin konvoyunun önünü kesen Filistinli protestocular, araca saldırırken, Bakan'ın başından yaralandığı bildirildi.



Fransız Bakan, bu sabah, Erez geçişinden Beyt Hanun'a girdiğinde, bir grup Filistinli tutuklu ailesi tarafından kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle protesto edilmişti.



Alliot-Marie'nin Gazze'ye gelişini protesto eden tutuklu yakınlarının, Fransız bakana "hoş gelmedin" diye bağırdıkları, aracına ayakkabı fırlattıkları, bazı göstericilerin yola yatarak bakanın konvoyunun geçişine en az 10 dakika süreyle engel oldukları kaydedildi.



Daha sonra Hamaslı güvenlik kuvvetlerinin tutuklu yakınlarını dağıtarak, konvoya yolu açtığı belirtiliyor.



Fransa Dışişleri Bakanı, dün İsrail ziyareti sırasında, Haziran 2006’da Filistinli militan gruplar tarafından esir alınan ve o günden bu yana Gazze'de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in ailesini, Kudüs'te kurdukları çadırda ziyaret etmişti.



İsrail'i desteklemişti

İsrail radyosu, Alliot-Marie'nin, Şalit'in anne-babası Aviva ve Noam Şalit'e destek verip, "Avrupa Birliği'nin görevi, Hamas'ın savaş suçlarını kınamaktır" dediğini belirtmişti.



Radyo, hem İsrail hem Fransız vatandaşlığı taşıyan Gilad Şalit'in serbest bırakılması amacıyla Almanya ile işbirliğine gideceklerini belirten bakanın, Şalit konusunu AB Yüksek temsilcisi Catherine Ashton ile yapacakları gelecek toplantıda gündeme getireceğini söylediğini de kaydetmişti.



Alliot-Marie, Gazze'de BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ile Fransız Kültür merkezini ziyaret edecek, ancak Hamas yetkilileriyle görüşmeyecek.



Hamas'tan tepki

Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zühri ise Fransız Dışişleri Bakanı’nın Şalit’le ilgili sözlerinin, kendisinin "işgal rejiminden yana olduğunu gösterdiğini" ileri sürdü.



Hamas sözcüsu, Fransız bakanın açıklamalarını kabul etmediklerini, bu açıklamaların Fransa'nın Ortadoğu'daki rolüne hizmet etmediğini ifade etti ve bakanı açıklamalarını gözden geçirmeye çağırdı.



İsrail'e dün gelen Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüşmüş, Yad Vaşem soykırım müzesini ziyaret etmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşecek olan bakan, Filistin Yönetimi liderleriyle de bir araya gelecek.