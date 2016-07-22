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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fransa Dışişleri Bakanı: Türk hükümeti dikta rejime dönüşebilecek yeni bir yönetim kurabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını ileri sürdü

22 Temmuz 2016 22:02

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü halin Türkiye’yi Avrupa Birliği için önemli olan ilkelerden uzaklaştırdığını söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ülkenin otokratik bir doğrultuda ilerlediğini savundu.

Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, dile getirilen kaygılardan pek de memnun olmayan Türk hükümetinin, kendisine ‘kendi ülkesinin işine bakmasını’ söylediğini aktardı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Ayrault, “Türkiye hükümeti, dikta rejime dönüşebilecek yeni bir yönetim kurmak için neler olduğu ya da olabileceğinden fayda sağlayabilir” dedi.

 

"Türkiye AB'den uzaklaşıyor"

 

Türkiye’nin yıllardır yürüttüğü Avrupa Birliği üyelik sürecinin ülkenin modernleşmesine katkıda bulunduğunu kaydeden Ayrault, son günlerde yaşananların ise ülkeyi AB’den uzaklaştırdığını ifade etti.

Fransız Bakan ayrıca, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda da ‘belli doğruları söyleme sorumlulukları’ olduğunu kabul ettiklerini aktardı.

Türkiye’de 15 Temmuz Cuma gecesi meydana gelen darbe girişiminin ardından 10 binden fazla kişi gözaltına alınmış ve 50 bin devlet memuru da görevden uzaklaştırılmıştı.

 

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