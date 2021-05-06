Fransa Dışişleri Bakanı: Aşı üretimi artmazsa 2024'e kadar küresel bağışıklık sağlanamaz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, G7 ülkelerinin Koronavirüs'e karşı aşı üretiminini odaklanmaması durumunda pandeminin 2024 kadar dünyada kalabileceğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, aşı üreten şirketlerin patent kısıtlamaların gevşetilmesi tartışmasını hatırlattı ancak önceliğin aşı üretimini artırmak olması gerektiğini söyledi.

Le Drian, aşı eşitsizliği konusunda G7 ülkelerinin daha çok adım atma sorumluluğu olduğunu söyledi ve dünyanın en yoksul bölgelrinde insanlara aşı erişmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti. Le Drian şöyle devam etti: "Bu hızda devam edersek 2024'e kadar küresel bağışıklık olmayacak. Maskelerimizi, testlerimizi, kısıtlamalarımızı ve korkularımızı 2024'e kadar sürdürecek miyiz?" dedi.