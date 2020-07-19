Fransa'daki tarihi katedralde yangın; yetkililer kundakçılık ihtimali üzerinde duruyor

Fransa’nın Nantes kentinde 15. yüzyıldan kalma tarihi Saint-Pierre-et-Saint-Paul katedralinde yangın çıktı. Yetkililer, yangının bir kundakçılık nedeniyle yandığı ihtimali üzerinde duruyor.
The Guardian'da yer alan habere göre, Saint-Pierre-et-Saint-Paul katedralinde aynı anda üç noktada başlayan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kilisenin pencerelerindeki tarihi vitrayların hasar gördüğü tespit edildi.
Yetkililerin olay yeri incelemelerinin ardından Savcı Pierre Sennes, soruşturmanın kundakçılık ihtimali üzerine yoğunlaşacağını söyledi.
Nantes itfaiye şefi, kilisedeki hasarın bir yıl önce Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yaşanan gibi olmadığını belirtti.