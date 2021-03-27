Fransa'daki keşişlerin 2.8 tonluk problemi: Koronavirüs restoranları kapattı, peynirler depoda kaldı

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Fransa'nın Burgundy kentindeki bir manastırda peynir üreten keşişler normalde peynirlerini sadece manastıra gelen ziyaretçilere ve Fransız restoranlara satıyordu. Koronavirüs salgını ise bu durumu değiştirdi.

Keşişler, Koronavirüs önlemlerinin Fransa'daki restoranları kapatmasıyla birlikte binlerce peyniri elden çıkarmak için internet üzerinden "acil durum satışına" başladı. Ürünlerine talebin düştüğü manastırda 4 bin disk, yani yaklaşık 2.8 ton peynir olduğu belirtildi.

Manastırın pazarlama kolunun başında olan Jean-Claude, "75 ineğimize daha az süt üretmeleri gerektiğini söyledik ama sanırım bizi anlamadılar" dedi.

"Satışlarımız neredeyse %50 düştü" diyen Jean-Claude, "Stoğu bitirmeliyiz" diye konuştu.

Siteye göre kısa sürede 700 kilogram peynir sipariş edildi.