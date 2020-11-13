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Dünya

Fransa'daki bir okuldan velilere uyarı: "Lütfen geç kalan çocuklarınızı çitlerin üzerinden içeriye atmayın"

13 Kasım 2020 14:45

T24 Dış Haberler

Fransa'da bir okul, velilerden geç kalan çocuklarını çitlerin üzerinden kampüse atmamalarını talep eden bir uyarı yayınladı.

Avignon'daki Trillade İlkokulu'nun yönetiminin astığı uyarıda öğrencilerin 1.8 metre uzunluğundaki çitlerin üzerinden fırlatılmaması gerektiği ve velilerin öğrencileri kapıya teslim etmesi gerektiği belirtiliyor. 

Yerel gazete La Provence'ye konuşan okul müdürü Sanaa Meziane, "Zil çaldıktan sonra gelen bazı sorumsuz veliler çocuklarını çitin üzerinden atıyor" dedi ve ekledi; "Bu çok sık yaşanmıyor, ama yine de önlemek istiyoruz".

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