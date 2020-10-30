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Dünya

Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

30 Ekim 2020 17:54

Fransa'nın Nice kentinde dün düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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