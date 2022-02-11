Fransa'da yüksek enerji fiyatları ve karbon emisyonunu düşürme adımı: 14 nükleer reaktör inşa edilecek

Fransa'da sera gazı emisyonunun düşürülmesi ve yüksek enerji fiyatlarına karşı tampon oluşturma amacıya 14 yeni nükleer reaktör inşa edilmesi planlanıyor.

CNN'de yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, altı yeni nükleer reaktör inşa edileceğini, sekiz tane için daha çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.

Macron "Elektrik ihtiyaçları, değişime yönelme ihtiyacı ve varolan filonun sonu göz önünde bulundurulduğunda, bugün yeni nükleer reaktör programını başlatıyoruz." dedi.

İnşaatların 2028'de başlaması ve yeni reaktörün 2035 yılında çalışır konumda olması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dört yıl önce ülkedeki 12 nükleer reaktörün kapatılması vaadinde bulunmuştu. Öte yandan Fransa'daki nükleer reaktörlerinin beşte birinin kapanması sonucu kışın enerji ihtiyacı için kömüre yönelinmişti.

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Barbara Pompili, enerji konusundaki "benzer görülmemiş" durum nedeniyle nükleer politikasında değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Pompili "Yenilenebilir enerjiler geliştirsek bile elektrik tedariğimizin yüzde 70'ini karşılayan nükleer sektöre ihtiyacımız var" dedi.

Nükleer enerji, düşük karbonlu bir enerji kaynağı olsa da oldukça pahalı bir üretime neden oluyor. Aynı zamanda radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde korunması zorluk oluşturabiliyor.