Fransa'da yetkililer, Notre Dame yangınından çıkan kurşunla ilgili ihmalle suçlandı

Fransa’nın başkenti Paris’te iki yıl önce yanan Notre Dame Katedrali’nin çevreye yaydığı endişe verici kurşun seviyesi üzerine hukuki işlem başlatılacak.

The Guardian’da yer alna habere göre, sağlık birlikleri ve yerel halkla birleşen Fransa’nın en güçlü sendikalarından birinin avukatları, mahkemeye başvuracak. Suçlamada “Bilinmeyen kişiler tarafından hayatın riske atılması” ifadeleri yer alacak.

Davacılar, yetkilileri Notre Dame Katedrali’ndeki yangından sonra çıkan toksik kurşun tozuna karşı “büyük ihmalle” suçluyor.

Notre Dame Katedrali, 2019’da çıkan yangında ağır hasar görmüştü. Katedralin çatısı ve kubbesi erimiş ve havaya tahmini 460 ton kurşun yayılmıştı.

Yangının ardından kurşun seviyesi metrekareye 500 bin mikrograma kadar çıkmıştı. Ulusal Endüstriyel Çevre Enstitüsü, kurşunun Katedral’in 50 kilometre ilerisine kadar taşındığını açıklamıştı.

Davacılar, verilere rağmen yetkililerin kurşun seviyesine ilişkin yeterli adımları atmadığını belirtiyor.