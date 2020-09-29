Fransa'da vizon çiftliği, sirk ve yunus parkları aşamalı olarak yasaklanacak

Fransız hükümeti, kürk amaçlı vizon çiftliklerini, yaban hayvanlarının gezici sirklerde kullanılmasını ve esaret altında yunus ve orka yetiştirilmesini aşamalı olarak yasaklamayı planladığını duyurdu. Hayvan hakları örgütlerinin "tarihi zafer" diye karşıladığı karara, sektör "Sırtımızdan bıçaklandık" tepkisini verdi.

Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığındaki hükümetin "yaban hayvanlarına tavrının değiştiğini" duyuran Çevre Bakanı Barbara Pompili, yaban hayvanlarının kürk ve eğlence sektöründe kullanımına aşamalı olarak son vermeye yönelik plan açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre geçiş sürecinin yaklaşık 5 - 10 yıla yayılacağından söz eden Pompili, hayvan gösterileri işletmelerinin yeni modele geçebilmeleri için hükümet tarafından destekleneceklerini duyurdu.

Büyük kedilerden fillere ve su aygırlarına uzanan yüzlerce yaban hayvanı bulunduran yaklaşık 80 sirki etkileyecek plana göre yeni yunus parkı açılmasına izin verilmeyecek, varolan yunus parkları 7 - 10 yıl içinde kapanacak ve bu zaman zarfında yeni hayvan alamayacak, kürk ticareti amaçlı vizon yetiştiren 4 çiftlik de 5 yıl içinde kapanacak.

Sektöre 8 milyon Euro'luk destek

Hayvan şovu sektörünün yeni modele geçişlerine yardım etmek için 8 milyon Euro'dan fazla para kanalize edilecek.

Fransa Hayvan Şovları Derneği Başkanı William Kerwich ise "zaten Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda izleyici karşısına çıkabilen sektörün bu planla sırtından bıçaklandığı" tepkisini verdi.

Kerwich "İnsanlar işsiz kalacak. Peki ya esaret altında doğmuş hayvanlara kim bakacak? Onları yaban hayata salamazsınız" dedi.

Fransa'da çok güçlü olan kürk lobisinin de planı sekteye uğratmak için devreye girmesi bekleniyor.

Ancak bugüne dek 20 civarında Avrupa ülkesi yaban hayvanlarının sirklerdeki varlığını ya yasakladı ya da kısıtladı. Fransa'da da pek çok şehir yaban hayvanları bulunduran gezici sirklerin gelip çadır kurmasına izin vermiyor.

Brigitte Bardot Vakfı, bakımlarını üstlenmeye hazır

Hayvan hakları örgütlerinden Brigitte Bardot Vakfı, halihazırda esaret altında tutulan ve korkunç şartlarda sömürülen tüm sirk hayvanlarının bakımlarını üstlenmeye hazır olduğu açıklamasını yaptı.

Kararı "tarihi zafer" diye selamlayan PETA, "Şampanya şişelerini patlatıyoruz. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olanların hepsine teşekkürler" diye tweetledi.

30 Milyon Dost da "yaban hayvanlarının iyiliği yönünde kamuoyunun taleplerinin hükümet tarafından dikkate alındığına, kararın acilen hayata geçirilmesinin takipçisi olacağına" dair tweet attı.

Ancak Çevre Bakanı Pompili, vizon çiftlikleri ve yaban hayvanlarının eğlence sektöründe kullanılmasının biteceği kesin tarihi açıklamaktan kaçınırken, "gelecek yıllar" demekle yetindi ve "Tarih vermek tüm sorunları çözmez" savunmasını yaptı.