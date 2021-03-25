Fransa'da uzmanlar, uzayda yıllanan şarapları denedi

Fransa'nın Bordeaux kentinde araştırmacılar, bu yılın ocak ayında Ulusararası Uzay İstasyonu'nunda bir kaldıktan sonra Dünya'ya dönen birkaç şişe şarabı incelemeye başladı.

France 24'te yer alan habere göre, bir süre uzayda tutulduktan sonra Dünya'ya geri getirilen şaraplar, Bordeaux'daki araştırmacılar tarafından incelemeye alındı. Araştırmacılar, ilk analiz sonucunda ağırlıksızlığın şarabı bozmadığını söyledi.

Uzaya gönderilen şarapların incelenmesini organize eden ekip, çalışmanın amacının dünyadaki bitkileri iklim değişikliğine ve hastalıklara daha dirençli hâle getirmek için onları yeni streslere sokmak olduğunu söyledi. Bir diğer amacın ise, şarapların yıllanma, fermente olma ve köpüklenme süreçlerini daha iyi anlamak olduğu belirtildi.

Analiz için 12 uzman, gözleri kapalı şekilde uzayda yolculuk yapmış şarapları ve yanında aynı şarabın Dünya'da kalan şişesini tattı.