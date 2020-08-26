Fransa'da üstsüz güneşlenen kadınların sahilde uyarılması tepki çekti; İçişleri Bakanı "Özgürlük değerlidir" dedi

Fransa’da üstsüz güneşlenen bir grup kadının jandarma tarafından uyarılması üzerine başlayan tartışmada İçişleri Bakanı bile devreye girdi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, üstsüz güneşlenenlere 'üstlerini örtmeleri' uyarısı yapılmasının yanlış olduğunu belirterek “Özgürlük değerli bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabası olan Sainte-Marie-la-Mer’de geçen hafta yaşanan olayda, bir aileden gelen şikâyeti gerekçe gösteren jandarmalar, üstsüz güneşlenen bir gruba müdahale ederek örtünmelerini istedi.

Olayla ilgili Facebook hesaplarından bir açıklama yayımlayan jandarma, bu hareketin ‘beceriksizce’ olduğunu kabul etti, ancak sadece durumu yatıştırmayı amaçladıklarını belirtti. Jandarma, üstsüz güneşlenme konusunda resmi bir yasak olmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de tartışmaya Twitter’dan katıldı. Darmanin, “Kadınların giydikleri konusunda uyarılması yanlıştı. Özgürlük değerli bir şeydir. Ve yetkililerin hatalarını kabul etmesi normaldir” dedi.