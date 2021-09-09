Fransa'da ücretsiz doğum kontrol hapı yaşı 25'e yükseltildi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Vêran, ücretsiz doğum kontrol hapı dağıtımında 18 olan yaş sınırını 25’e uzattıklarını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Vêran, katıldığı bir televizyon programında, doğum kontrol haplarına ilişkin aldıkları yeni kararı duyurdu.

Vêran, televizyondaki açıklamasını sosyal medya üzerinden de paylaştı.

ANKA'nın haberine göre; Vêran, kadınların ekonomik bağımsızlığını genelde 25 yaşından sonra sağladıklarına dikkat çekti.



15-18 yaş arasındaki gençlere doğum kontrol haplarının ücretsiz verildiğini anımsatan Vêran, bu kontrol haplarının kullanımında azalma tespit ettiklerini ve bunun en önemli nedeninin ilaç fiyatları olduğunu belirtti. Vêran, ücretsiz doğum kontrol hapı dağıtımında 18 olan yaş sınırını bu nedenle 25’e uzattıklarını duyurdu.

Fransa’nın 25 yaşa kadar ücretsiz doğum kontrol hapı kararı, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulanacak.