Fransa'da tükürmenin "Ramazan ayı ibadeti" olduğunu söyleyen doktor tepki çekti

Fransa'da bir doktor yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gündemli bir yayında tükürmenin "Ramazan ayında uygulanan bir ibadet türü olduğunu" söyledi. Fransa İslamofobi Gözlemevi, doktorun açıklamalarına tepki gösterdi.

Doktor Pascal Astagneau, Fransa'da C News isimli bir kanalın Koronavirüs yayınına katıldı. Yayında "Sokaklarda tükürmenin yeni tip Koronavirüs açısından tehlikeli" olduğu konuşulurken Astagneau, "Evet tehlikeli ama bazı dini ibadetlerde Ramazan gibi maalesef bu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa İslamofobi Gözlemevi, doktor Astagneau'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransız doktor Pascal Astagneau'nun ‘tükürmenin ramazan ayı ibadeti olduğuna’ dair sözleri tepkiye neden oldu. ransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Gözlemevi'nin Başkanı Abdullah Zekri, bir bilim insanının bu cümleyi sarf etmesinin 'üzücü' olduğunu belirtti. Abdullah Zekri, "Gerçek dışı bu cümle, sahibini itibarsızlaştıran ve daha da önemlisi ülkede hakim olan İslamofobi duygularını güçlendiren ve Müslüman toplumuna kötü niyetli güçlerin toplumun bir kısmını gizli amaçlarla dışlamaya çalıştığını doğrulayan provokasyondur" dedi.