Fransa'da temmuz başından bu yana en yüksek günlük vaka: 24 saatte 9 bin Covid vakası tespit edildi

Delta varyantı ve dördüncü dalga endişesinin yaşandığı Fransa’da temmuz başından bu yana en yüksek günlük Covid-19 vakası tespit edildi. 24 saatte 9 bin yeni vaka kaydedildi.

Fransa’da son 24 saat içinde 9 bin yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede test sonucu pozitif çıkma oranı bir hafta önce yüzde 0.9’ken bu hafta yüzde 1.3’e çıktı.

Öte yandan Fransa’da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda dikkati çeken bir artış tespit edilmedi.

Aşılama sürecinde yeni bir rota belirleyen Fransa, Delta varyantının yaygınlaşmasından pek çok ülke gibi endişe duyuyor. Pasteur Enstitüsü, Delta varyantıyla birlikte, önlemlerin alınmaması durumunda günlük pozitif vakaların 35 bine çıkabileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına zorunlu olacağını ve ağustostan itibaren kafe, bar, restoran, müze, tiyatro gibi alanlarda aşı sertifikasının gösterileceğini duyurmuştu.