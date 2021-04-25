Fransa'da tecavüz suçundan hapiste olan belediye başkanının görevini sürdürmesine tepki yağıyor

Fransa'da tecavüzle suçlu bulunan bir belediye başkanının, hapishaneden görevini yürütmeye devam etmesine kadın örgütleri tepki gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Essonne şehrine bağlı Draveil bölgesinin belediye başkanı Georges Tron, belediyede bir personele tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Tron, iki yılı ertelenen beş yıl hapis cezası aldı. Suçlamaları reddeden Tron, Fransa Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Hapishanedeki hücresinden görevini bırakmayı reddeden Tron, 30 bin kişilik kentin belediye başkanı olarak ekibiyle mektup aracılığıyla iletişim kurmaya devam ediyor.

Bu haftanın belediye konsey toplantısı, Tron'un ekibinin hapishaneden gelen, kentin bütçesiyle ilgili mektubu okumasıyla başladı. Muhalefet, bu duruma tepki gösterdi.

Muhalefet grubu "Demokratik, Ekolojik ve Sosyal Dönüşüm"den Gabrielle Boeri-Charles, Tron'un kenti yönetecek "ahlaki yetkisi" kalmadığını söyledi. Toplantının dışında sokaklarda toplanan feminist gruplar da protesto düzenledi.

Feminist gruplar internet üzerinde de bir imza kampanyası başlatarak hükûmetten Tron'u görevden alacak bir karar çıkarmasını istedi.

Bir süredir bu konuda adım atması beklenen hükûmet, Tron temyiz başvurusu yaptığı için harekete geçemeyeceğini belirtti. Hakkında 2011 ve 2018'de suçlamalar yapılan Tron, 2020'de de belediye başkanı seçilmişti.