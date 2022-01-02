Fransa'da tam aşılı kişilerin Koronavirüs karantina süresi düşürüldü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Koronavirüs'e karşı tam aşılı olup testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'nin ardından Fransa'da da aşılı kişilerin karantina süresi düşürüldü.

Fransa Sağlık Bakanı Veran "İzolasyon, beşinci günün sonunda negatif çıkarsa bitirilebilir. Aşı yaptırmayan kişilerin 10 gün boyunca izole olması gerekecek ancak onların da Covid testi yedinci günde negatif çıkarsa karantina sonlanabilecek" dedi.

Veran, Koronavirüs'ün yeni varyantı Omicron'un "çok sert bir kapanma önlemi" alınmadıkça durdurulamayacak kadar bulaşıcı olduğunu söyledi.

Fransa'da günlük Covid vakaları 200 binin üzerinde seyrediyor.